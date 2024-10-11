Садоводческие маршруты в Казани перевезли 685 тыс. человек

В Казани с апреля текущего года услугами садоводческих маршрутов воспользовались 685 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время курсируют шесть таких маршрутов, они продолжат работать до конца октября. В будни задействуют девять автобусов, в выходные дни – 11.

Напомним, за прошлогодний сезон садоводческие маршруты перевезли около 718 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что казанские власти прокомментировали жалобы жителей на работу общественного транспорта.