Садоводам Челнов разъяснили сложности в узаконивании участков у скотомогильников

Садоводы СНТ «Станкостроитель» Тукаевского района РТ продолжают добиваться решения проблемы, связанной с расположением скотомогильников рядом с их участками. Из-за санитарно-защитной зоны они не могут узаконить свою землю. О текущем положении дел «Челнинским известиям» рассказал председатель региональной общественной организации «Сады Закамья» Дмитрий Волков.

«СНТ "Станкостроитель" – часть Закамья, граничит с Мензелинским районом. Скотомогильник находится на территории Кузембетьевского сельского поселения Мензелинского района», – пояснил Волков.

Он добавил, что проблема обсуждалась с депутатом Государственного Совета РТ Данисом Зариповым во время приема граждан. В ходе встречи была выработана стратегия дальнейших действий.

«Проговорили алгоритм действий, остановились на том, что председатель товарищества должен был написать в администрацию запрос, чтобы определиться с тем, из каких бюджетов будет делаться сокращение санитарно-защитной зоны, когда планируется», – отметил Волков.

Проблема не уникальна — с аналогичной ситуацией сталкиваются садоводы СНТ «Прикамье», «Дружба», «Калинка», где также действуют санитарно-защитные зоны.

Он пояснил, что любое изменение границ таких зон требует значительных финансовых затрат:

«Если поставить на весы жизнь людей и оформление в собственность имущества, выбор будет в пользу благополучия населения. По Тукаевскому району у нас проводится работа по сокращению санитарно-защитной зоны скотомогильников. Все начинается с проекта. Как правило, он – дорогостоящий, исчисляется несколькими миллионами рублей».

По словам Волкова, процесс может занимать годы. Один из таких проектов удалось завершить лишь недавно.

«Я уже 10 лет в этой сфере работаю, где-то на пороге 2018 года данный вопрос только начал решаться, а к логическому завершению пришли по одному скотомогильнику в "Бризе-2" в 2022-2023 годах. Для этого привлекаются республиканские, федеральные средства. У района и садового товарищества таких денег нет», – резюмировал он.