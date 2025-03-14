Садовод Туманов рассказал, как привести в порядок дачный участок после зимы

Если у вас на дачном участке много воды, то прокапайте его, чтобы она ушла. Если теплица стояла закрытая, то закидайте участки снегом или торфом, чтобы пропиталась земля. Такие советы дал председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов, чьи слова приводит «Радио 1».

Также, с его слов, надо навести элементарный санитарный порядок на участке: оглядеть деревья, избавиться от засохших, мумифицированных плодов, которые хранят в себе разные болезни. Все эти растения нужно как можно глубже закопать, заявил Туманов.

Что касается посева, то начинайте сажать морковку, свеклу, салат, петрушку, редиску. Они не боятся страшных заморозков, отметил специалист.

Туманов добавил, что их сажать можно прямо в грунт, добавить азотные удобрения, чтобы начали расти побеги.