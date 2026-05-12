Садовод Туманов рассказал, как получить урожай даже при поздних посадках

В огородных делах важнее не календарные сроки посадки, а подход и выбор сортов. Об этом заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в разговоре с «Радио 1».

По его словам, садоводы-любители не могут по-настоящему «опоздать» с посадками – они могут лишь немного сдвинуть сроки. В пример он привел ситуацию с капитаном дальнего плавания, который возвращается домой только в начале июня: он спокойно высаживает скороспелые культуры и нередко получает урожай не хуже тех, кто торопился с посевами.

Туманов посоветовал тем, кто переживает за сроки, выбирать скороспелые сорта.

Он также отметил, что в Подмосковье при желании можно собрать даже два урожая картофеля или моркови за сезон. По его словам, лучше всего использовать разные сроки посадки: картофель сажать не за один раз, а постепенно, небольшими партиями; горох высевать несколько раз за лето, чтобы все лето есть свежий молодой урожай.

Эксперт пояснил, что большинство сортов гороха дают урожай неравномерно, поэтому он сам высаживает его в несколько этапов – в апреле, затем позже и планирует продолжать посевы дальше.