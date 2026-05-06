Садовод Туманов назвал бесполезной побелку деревьев в мае

Не все привычные весенние процедуры действительно полезны, заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

По его словам, одной из распространенных, но неэффективных практик является побелка деревьев в мае.

«Я за свою жизнь не побелил ни одного дерева и считаю, что это совершенно не нужно. Опасность солнечных ожогов прошла еще в марте, поэтому это делать нужно было либо с осени, либо в начале марта. Сейчас бесполезно», – отметил он в беседе с «Радио 1».

Эксперт также предостерег дачников от излишней нагрузки и разведения костров, подчеркнув, что работы на участке должны быть разумными и безопасными.

Начинать сезон, по его мнению, следует с обработки почвы. Он пояснил, что достаточно поверхностного рыхления с помощью тяпки или граблей, что позволяет одновременно бороться с сорняками, насыщать землю кислородом и сохранять влагу.

«В саду лучше ограничиться поверхностным рыхлением тяпкой или граблями. Это одновременно уничтожает сорняки, насыщает почву кислородом и, что критически важно весной, закрывает влагу, не давая ей испаряться через почвенную корку», – сказал Туманов.

Он добавил, что возможные майские заморозки не представляют серьезной угрозы для посевов, поэтому дачники уже могут приступать к посадке картофеля и томатов.