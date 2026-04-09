Садовод Туманов дал совет, как сохранять урожай при любых погодных условиях

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» дал ряд рекомендациий тем, кто хочет сохранить урожай в непогоду.

Эксперт отметил, что при закладке сада следует подумать о разнообразии. Чем больше будет разных видов, тем лучше: какие-то растения попадут под заморозки, какие-то нет, а какие-то подстрахуют. Садоводам-любителям легче, чем профессионалам, поскольку у профессионалов монокультура, а у любителей — разнообразие, добавил Туманов.

Он также подчеркнул, что выбирать стоит только районированные сорта, которые уже адаптированы к местному климату. Районированные сорта плодовых деревьев цветут либо до обычных возвратных заморозков, либо после, пояснил садовод.

По словам Туманова, в обращении с землей важны знания и опыт, а бояться заморозков и прочих проблем не стоит.