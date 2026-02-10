Садовод развеял опасения дачников на фоне февральских морозов

Февральские морозы не представляют серьезной угрозы для садовых растений. Главное – правильная агротехника в предыдущем сезоне и верный подбор сортов. Об этом заявил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

«У хорошего хозяина морозы никак не повлияют. Нормальное, здоровое дерево для Московской области -35 градусов выдержит», – отметил Туманов в беседе с «Радио 1».

В то же время он обратил внимание дачников на распространенные случаи мошенничества на рынке посадочного материала. По его словам, недобросовестные продавцы нередко предлагают «несуществующие» растения, используя отредактированные изображения, в том числе так называемые колоновидные вишни или «малиновые деревья».

Говоря о начале посевного сезона, эксперт призвал садоводов не торопиться и не ориентироваться исключительно на календарные даты. Он подчеркнул, что успех зависит от правильного расчета сроков посева с учетом особенностей конкретного сорта.

Он рекомендовал сначала определить предполагаемую дату высадки растений в теплицу или открытый грунт, затем учесть период выращивания рассады, который у позднеспелых культур длится дольше, чем у ранних. Отняв этот срок от даты высадки, можно получить оптимальное время для посева.

Отдельно садовод отметил важность условий выращивания рассады. По его словам, без дополнительной подсветки в феврале и марте сложно получить качественные растения из-за короткого светового дня. Кроме того, для предотвращения вытягивания сеянцев температуру в помещении следует снижать до 12–15 градусов.