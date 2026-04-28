Садовод рассказал, какие культуры можно сажать даже в снежную погоду

Снежная погода весной не является препятствием для начала дачного сезона – напротив, она может быть благоприятной для посева ряда культур. Об этом сообщил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.

По его словам, резкое похолодание после теплого марта является нормальным явлением для климатических условий.

«Послушайте, зона рискованного земледелия – для нас это абсолютно нормально. Наоборот, радуемся тому, что пока не было пакостных заморозков, которые поморозили бы цветы», – сказал он в беседе с «Радио 1».

Эксперт отметил, что влажная и холодная почва подходит для посадки холодостойких растений. В таких условиях можно начинать посев без риска для будущего урожая.

«Немедленно высаживайте холодостойкие. Морковка – пожалуйста. Даже если у вас каша со снегом – это нормальные условия для посева. Горох, свеклу, салаты, редиску, бобы – смело высаживайте», – посоветовал Туманов.

Он добавил, что подобные условия также подходят для посадки черных бобов, которые хорошо переносят низкие температуры.

В завершение специалист призвал дачников не откладывать работы на участке, используя погодные условия с пользой.

«Вместо того чтобы сидеть и дрожать от сырости, возьмите семена и выйдите на участок. А закончив дела – вернитесь в дом. Если есть печка – растопите», – резюмировал он.