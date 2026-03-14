Садовод Лилия Муртазина: «Чтобы помидор не болел, сейте его в землю из-под крапивы»

Лилия Муртазина – садовод-любитель и блогер из села Ябалаково Илишевского района Башкортостана. «Интертат» расспросил ее о лучших сортах помидоров для выращивания в открытом грунте и в теплице и о секретах ухода за этим овощем.





«Используйте свои семена. Магазинные год от года становятся хуже»

– Лилия, давайте начнем наш разговор с сортов помидоров, которые вы сами предпочитаете сажать. Где вы берете семена? Какие сорта хороши для посадки в открытый грунт и какие – для выращивания в теплице?

– Я всегда стараюсь сажать так называемые урожайные помидоры. В данном случае это означает уровень урожайности помидора, а не сорт. Бывают и «высокоурожайные», и «суперурожайные».

Семена покупаю в разных местах. Хорошие семена бывают и в специализированных магазинах для садоводства, и в крупных супермаркетах. Поэтому было бы неправильно говорить, что беру только в каком-то одном определенном месте.

При посадке стараюсь разделять помидоры на сорта не только по урожайности, но и по вкусу. У меня есть очень вкусные сорта, которые я выделила, исходя из многолетнего опыта.

Рассаду сажаю и в теплицу, и в открытый грунт. Мы живем в деревне, держим коз, овец, выращиваем кур, индоуток, уток – работы очень много, не так, как в городском саду. Поэтому в открытый грунт стараюсь сажать помидоры, которые не требуют пасынкования и подвязывания. То есть те, с которыми нет лишних хлопот.

Перечислю удачные сорта помидоров для выращивания в открытом грунте и в теплице.

В открытом грунте

Одним из лучших считается «Верочка». Сорт дорогой, но это качественный, очень плотный помидор. При засолке не разваливается. Очень вкусные сорта «Волгоградский», «Ляна розовая», «Ляна красная». «Монгольский карлик» хотя и не такой, чтобы прямо «ах» по вкусу, но его вырастает очень много. Все помидоры размером с яблоко, одного размера. Для одного куста «Монгольского карлика» нужно выделить примерно метр земли – он растет вширь, нельзя допускать, чтобы он касался своих же боковых побегов. Этот сорт я сажаю для приготовления томатного сока. Потому что для получения одной банки сока нужно ведро помидоров, а «Монгольский карлик» очень урожайный, ветки так и гнутся от плодов.

Сейчас молодежь любит вялить помидоры. Для этого я бы порекомендовала сорт «Кенигсберг», дающий обильный урожай в открытом грунте. Правда, его нужно пасынковать, оставляя два-три основных стебля.

Для непосредственного употребления в пищу очень хороши сорта «Большая мамочка» и «Алсу». «Алсу» вырастает не очень высокой, ведем в два стебля. Плоды в форме сердца Также для еды – надежный и вкусный сорт под названием «Орлиный клюв». Это такой помидор, который даст урожай, даже если не умеешь ухаживать. А если пасынковать, оставляя в два стебля, урожай будет просто как из пулемета.

Сорта «Волгоградский», «Петруша огородник» пасынковать не нужно. Их урожай как раз на этих пасынках и бывает. «Петруша» дает очень много помидоров, уже от самого подоконника идет в плодах. Помидоры удлиненные, сладкие, вкусные.

Раньше в теплицу я сажала и гибриды, и сортовые. Сейчас оставила только сортовые, у них много плюсов. Во-первых, таким образом вы оставляете семена. Помидоры, посаженные из своих семян, всходят на 100 процентов. Мои наблюдения показывают, что магазинные семена год от года становятся хуже, доверия к ним нет. Очень часто подписчики моего канала пишут: «Мои семена не взошли». Свои семена, во-первых, качественные, во-вторых, не бьют по карману. Сейчас ведь семена дорогие, одна пачка стоит 150-200 рублей. Даже если брать всего 10 сортов, выкладываешь до 2 тысяч рублей.

В теплице

У помидоров, посаженных в теплицу, нужно вовремя удалять боковые побеги. Если их не удалять, плодов не будет. А если и будут, то размером с горошину.

Сорт «Юбилейный Тарасенко» сажаю у самого входа в теплицу. В одной кисти у него бывает около сорока плодов размером с крупную сливу, урожайность высокая.

Сорт «Гигантский томат из Павии» ведем в два стебля. Это очень крупный, вкусный помидор для еды в свежем виде.

«Юсуповские» – очень давний, проверенный сорт. Говорят, он родом из Узбекистана. Также урожайный, вкусный, крупный помидор.

У сорта «Мечта Алисы» плоды размер с апельсин. Ведем в два стебля. Помидор красновато-оранжевого цвета, очень вкусный.

Сорт «Батяня» я раньше сажала практически каждый год. Он стал причиной моей известности как блогера (смеется). Я выложила фото своих крупных помидоров, они и разлетелись по интернету. Увидев крупные плоды, люди стали заходить в мой блог. Это действительно сорт, достойный внимания, подкупает он и своим очень ранним созреванием. В список раннеспелых добавим также сорта «Краса Сибири» и «Тяжеловес Сибири». Плоды этих сортов можно срывать и есть уже в конце мая. Но у всех этих трех сортов есть свой минус – их листья уязвимы перед болезнями. Поэтому я сажаю их в «прихожей» теплицы. Так как они все время на ветру, помидор «думает», что растет на улице, и не поддается болезням.

Вообще в открытом грунте помидор растет лучше. Но наше село находится в низине, помидоры у нас поражает фитофтора. Посаженные в открытый грунт уже к пятнадцатым числам августа начинают чернеть. Поэтому мы купили теплицы и стали сажать туда высокорослые сорта.

– Почему высокорослые?

– В теплицу можно сажать и низкорослые помидоры. Высокорослые мы выбираем, чтобы использовать всю полезную площадь теплицы, для получения урожая без остановки. Низкорослые сорта дают определенный урожай и останавливаются. А с высокорослых, если теплица отапливается, урожай получаешь аж до конца ноября.

«Землю заготавливаю с осени. Оставляю на холоде, чтобы погибли насекомые, а за неделю до посадки заношу в тепло»

– Есть те, кто сажает помидоры в феврале, и те, кто ждет марта. Вы в какое время это делаете?

– Время посева определяется исходя из того, когда и куда будет пересадка. Вы сеете этот помидор для открытого грунта или для теплицы? Когда высадите в открытый грунт, будет ли он укрыт? Некоторые садоводы при высадке в открытый грунт укрывают высаженное, есть даже те, кто ставит обогреватели. Теплицы тоже бывают разные, одни отапливаются, другие нет.

Помидоры, которые будут пересажены в отапливаемые теплицы, сажаются в начале февраля. А для неотапливаемых сеем не позднее двадцатых чисел февраля. Для выращивания в открытом грунте под укрытием хорошо сеять в начале марта. Если не укрываете – успеете, даже если посеете в середине марта.

– Во что сажать помидоры, чтобы корневая система сформировалась правильно?

– Для этого я покупаю пластиковые стаканы среднего размера. Наполняю их землей. Правильный выбор почвы очень важен. От этого практически на 100 процентов зависит, взойдут семена или нет, будет ли урожай обильным. Земля, богатая полезными веществами, бывает только под крапивой. Я заготавливаю ее каждый год с осени. Оставляю на холоде, промораживаю, чтобы погибли насекомые. За неделю до посадки заношу в тепло, даю оттаять.

Помидоры я проращиваю букетным способом. В стакане делаю маленькую ямку, кладу 10-15 семян. В один стакан высаживается только один сорт. Семена слегка присыпаю землей, поливаю водой, накрываю. Некоторые начинающие садоводы не накрывают стакан – в этом случае семена могут не взойти. Влажность должна быть достаточной, семена должны преть. Температура в стакане должна быть в районе 25-27 градусов, это обязательно.

Когда у ростков появляется четыре листочка, я рассаживаю каждый в отдельные стаканы. Сделав так, с пересадкой в теплицу тоже время не теряем. Потому что при пересадке из ящика в теплицу помидору нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям. На это уходит около двух недель, а это значит, что и помидоры созреют на две недели позже. А при пересадке из стакана я пересаживаю помидор вместе с землей, не повреждая. Так как помидор «переезжает» со своей землей, он не замечает пересадки и не подвергается стрессу.

«Если используете лампу, помидоры нужно сеять на две недели позже»

– Давайте поговорим об освещении. Обязательно ли ставить рассаду под фитолампу? Многое ли мы теряем из-за ее отсутствия?

– Лично я лампу не ставлю. Помидоры и перцы размещаю на самых солнечных подоконниках, выходящих на юг.

Если используете лампу, помидоры нужно сеять на две недели позже, потому что они будут расти вдвое быстрее. Мои помидоры сейчас на восьми листьях, а кто-то их только еще сеет. Если поставить лампу, их ростки могут догнать мои и даже обогнать. Потому что лампа восполняет и те часы, когда помидору не хватает света, помогает ему расти быстрее.

– Что делать, если рассада помидоров слишком вытянулась?

– Я, когда пересаживаю помидоры в стаканы, прикапываю землей только корень. Только через несколько дней, когда корень окрепнет, подсыпаю землю до двух листьев. Если сразу при пересадке закопать по самую шейку и обильно полить, это приведет к загниванию не успевшего окрепнуть корня. Если стебель длинноват, можно аккуратно пригнуть и подсыпать земли. Самое главное – росток должен сидеть в земле по самые листья.

Сорт «Изумрудная карамель Елены»

«Двери и окна теплицы всегда должны быть открытыми»

– Вы подкармливаете рассаду до высадки в теплицу или открытый грунт? И чем опрыскиваете после пересадки?

– Я никогда не обеззараживаю семена и не опрыскиваю рассаду препаратами. Чтобы помидор не болел, его, как я уже сказала, нужно сеять в землю, взятую из-под крапивы. Крапива – природный антисептик. Кроме того, в этой земле есть все необходимые для помидора микро- и макроэлементы. Росток берет из нее все необходимое. Потому что крапива растет на самой лучшей, самой плодородной земле.

При пересадке помидоров в теплицу тоже добавляю землю из-под крапивы. Чтобы не болели, стараюсь не допускать прение рассады в теплице. Ее двери и окна всегда должны быть открыты. Летом мы открываем обе двери настежь, создаем сквозняк. Это очень важный фактор! Таким образом мы создаем для помидора уличные условия.

Чтобы помидор не болел, хорошо накрыть верх теплицы специальной тканью. Да, такие ткани сейчас очень дорогие. Но, как говорится, «Иске яңаны саклый» (дословно «Старое бережет новое», – прим. Т-и). Если у вас нет возможности купить ткань, то функцию защиты от излишних солнечных лучей хорошо выполнят и старые простыни, шторы, пододеяльники и т. п.

– Вы сказали, что ничем не опрыскиваете помидоры. Речь только о покупных препаратах? А что скажете о народных методах? Кто-то, например, подкармливает помидоры золой или навозом.

– Навоз мы добавляем в теплицу вместе с землей из-под крапивы. Но этот навоз не должен быть свежим, нужно использовать уже перепревший, почти уже ставший землей, можно сказать. Свежий навоз может сжечь корни рассады.

Никогда не подкармливаю помидоры золой. Чтобы делать это, нужно знать кислотность своей почвы. Некоторые сажают рядом с садом сосны, ели, туи. Мы, например, хвойные к огороду с овощами и ягодами близко не подпускаем. Потому что они меняют кислотность почвы, как и зола.

– Некоторые шевелят помидоры и огурцы для стимуляции опыления. Стоит ли это делать?

– А еще я слышала от некоторых: «Бьем палкой», «Зубной щеткой проходимся» (смеется). Нет, помидоры и огурцы трогать не нужно. Нужно только правильно выбрать сорта – сажать так называемые урожайные помидоры, а у огурцов отдавать предпочтение сортам «Кураж», «Берендей», «Паратунка». В таком случае опыление рассаде не потребуется. И коль скоро мы заговорили об огурцах, отмечу и то, что не нужно бояться сажать огурцы и помидоры в теплице вместе. Они там «дружат» и прекрасно растут вместе.

«Первые шаги в садоводстве делала в саду у бабушки с дедушкой»

– Кажется, вы знаете все секреты садоводства. Когда вы начали этим интересоваться?

– Я родом из Нижнекамска. Моя мама работала воспитателем. Когда ее напарница уходила в летний отпуск, мама работала по два месяца подряд. А нас увозили в сад к бабушке и дедушке. Они ухаживали за ним с большой любовью, содержали его красиво… Сажали сортовые ягоды, самые разные яблони, малину. Дедушка сажал помидоры в теплицу, которую сделал сам, ухаживал и получал богатый урожай. Я ребенок, с детства все это наблюдавший. Даже если специально не учили, наверное, это не прошло мимо моих глаз. Мы носили воду из круглого озера у края сада и поливали помидоры. Первые шаги в садоводстве, наверное, были сделаны тогда.

После смерти мужа я вышла замуж за деревенского парня из Башкортостана. В деревне сад ведь не должен пустовать. Бывали годы, когда сажала около 300 корней помидоров. Сейчас за количеством не гонюсь, стараюсь делать упор на урожайность.

– Но ведь с большим урожаем нужно еще и «бороться»? Что вы готовите из помидоров?

– Урожай помидоров у нас каждый год очень хороший. Я забыла сказать о сорте «Пудовик» – он и крупный, и вкусный, и урожайный. Только с одной ветки можно получить два-три килограмма помидоров. Из этого сорта я очень люблю делать кетчуп, соус с сельдереем.

Еще у меня есть фирменный рецепт – ачучук, это острый салат из свежих помидоров. Нет рецепта легче и вкуснее. Режешь помидоры как душе угодно и доводишь до кипения на огне. Кипятишь одну минуту, потом раскладываешь по стерилизованным банкам и закатываешь. Ни соль, ни уксус, ни сахар добавлять не нужно. Когда делают томатный сок, тоже ведь не добавляют уксус. Здесь тот же принцип. Отличие ачучука от томатного сока в том, что остается и мякоть. Очень вкусно, хоть весь погреб этим заставь. Мы всю зиму не покупаем помидоры – едим выращенные в своем саду, без уксуса, без консервантов. Это и для здоровья очень полезно.

Делаю помидоры в собственном соку, много томатного сока. Солю простым способом, вялю. Моя семья очень любит салат «Лакомка». Для его приготовления нужны плотные помидоры, например сорта «Мазарини».

Готовить салаты, солить огурцы-помидоры я научилась, глядя на маму. Иногда слышишь от людей такое: «Мои салаты некому есть, все пропадает». В этом смысле, хвала Аллаху, я очень рада. И дети мои любят, и гости – когда приходят, открываю банки и угощаю.

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского