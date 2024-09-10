Садовод из Татарстана вырастила тыкву-гиганта весом 142 кг

Жительница села Бима под Казанью Елена Фирсова вырастила гигантскую тыкву. Вес «трофея» - 142 кг, причем овощ продолжает увеличиваться.

Выращивала такую тыкву Фирсова целых три месяца. Интересно, что овощ вырос полностью натуральный, без химии, пишет «Татарстан 24».

По словам садовода, семена гигантской тыквы относились к спецсорту, их Фирсова нашла в сообществе тыквоводов.

В планах у Елены сделать из овоща-гиганта сок. По предварительным подсчетам, 142 кг тыквы дадут примерно 140 л напитка.

фото: «Татарстан 24»