Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Садовод из Татарстана вырастила тыкву-гиганта весом 142 кг
Жительница села Бима под Казанью Елена Фирсова вырастила гигантскую тыкву. Вес «трофея» - 142 кг, причем овощ продолжает увеличиваться.
Выращивала такую тыкву Фирсова целых три месяца. Интересно, что овощ вырос полностью натуральный, без химии, пишет «Татарстан 24».
По словам садовода, семена гигантской тыквы относились к спецсорту, их Фирсова нашла в сообществе тыквоводов.
В планах у Елены сделать из овоща-гиганта сок. По предварительным подсчетам, 142 кг тыквы дадут примерно 140 л напитка.
фото: «Татарстан 24»
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»