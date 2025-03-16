Садовод Ильсияр Мухаметдинова: «Мы уже срываем первые огурцы»

Молодая семья уже на протяжении десяти лет развивает бизнес по выращиванию огурцов и помидоров в Актанышском районе. Сейчас у четы Мухаметдиновых просторная теплица пятого поколения и база постоянных клиентов. Фермеры рассказали «Интертату», как из мечты выросло большое дело, и дали полезные советы огородникам на основе собственного опыта.





«Каждый сезон сажаем по 3600 кустов огурцов. Начинали с пятнадцати»

Ильсияр и Алмаз Мухаметдиновы начали выращивать огурцы на продажу 10 лет назад, а последние два года занимаются еще и помидорами. За эти годы их бизнес встал на ноги и стал солидным источником параллельного дохода.

Алмаз Мухаметдинов по специальности агроном, но сейчас работает в системе газоснабжения в селах Зубаирово и Тюково Актанышского района. Ильсияр – фельдшер, до декретного отпуска трудилась в отделении скорой помощи в селе Поисево. После рождения первенца, когда молодая мама ушла в декрет, у семьи появилась маленькая мечта о выращивании огурцов на продажу.

«У нас в Зубаирово семьи для дополнительного дохода держат скот, также популярно выращивание лука. А мы с мужем хотели выбрать что-то другое, свое. У Алмаза в институте был друг из Туймазинского района [Башкортостана], он рассказывал ему, что люди там в теплицах выращивают огурцы и продают на большие суммы. На луке мы никогда так не зарабатывали. У нас была маленькая теплица у бани, каждый год сажали 15 кустов огурцов. Когда вышла в декрет, времени у меня стало больше, и мы задумались: а не построить ли нам большую теплицу? На работу ходить не надо, энергия бьет через край, надо было куда-то ее девать», – смеется Ильсияр.

Так и сделали – выделили на огороде место площадью 6 соток и поставили там теплицу. Первое время часто ездили в Туймазы, чтобы научиться технологии выращивания огурцов, также искали информацию в интернете, читали книги по садоводству.

«Наши огурцы людям понравились, появились постоянные покупатели. Когда спрос стал выше, чем мы могли предложить, увеличили площадь теплицы до 18 соток. Теперь каждый сезон сажаем по 3600 кустов. Недавно построили теплицу пятого поколения, где применяются самые современные технологии. В ней мы выращиваем помидоры. Во всех наших теплицах установлены системы капельного полива. Вручную только сажаем и собираем, все остальное автоматизировано.

Нам не нужно в поисках солнца уезжать куда-то в теплые страны, лето в наших теплицах круглогодичное. На улице февраль, а наши помидоры уже вовсю цветут. Огурцы, посаженные для себя, мы уже едим. А те, которые на продажу, планируем на этой неделе пересадить на постоянное место. Рассаду мы готовим в отдельном помещении теплицы, в специальных условиях – контролируя влажность и температуру. У нас есть свой агроном, он пару раз в месяц приезжает из Туймазов для осмотра рассады, дает советы», – рассказывает Ильсияр.

«Огурцы любят торф!»

Подавляющему большинству татарстанцев еще только предстоит начать работы в саду, а вот у Мухаметдиновых сезон уже в самом разгаре. Думаем, что нашим читателям будут полезны некоторые советы и рекомендации от опытных овощеводов.

«Многие перед посевом замачивают семена, ждут, пока они взойдут. Я не одобряю такой способ, потому что маленький корень растения при высадке в грунт может повредиться. А нам нужна стопроцентная всхожесть. Мы сами используем профессиональные, обработанные семена. По семенам, которые продаются в пачках в магазинах, какого-то совета дать, к сожалению, не могу.

Огурцы и помидоры мы сажаем 1-3 февраля. Обязательно сверяюсь с лунным календарем, стараемся не сажать в неблагоприятные для посева дни.

Меня часто спрашивают, какой грунт подходит для огурцов. Огурцы любят торф! Мы не работаем со специальным грунтом, привозим самый обычный торф. Ничего в него не добавляем. Огурцы сажаем в специальные кассеты. В готовый торф выкладываем по одному семени, затем обильно поливаем и накрываем пленкой. Огурцы всходят за три дня, помидоры – за шесть.

Как только взойдут, включаем дополнительное освещение. После равномерного всхода сильно снижаем температуру воздуха – до 15-16 градусов. Это необходимо, чтобы у рассады укрепился корень, чтобы она не вытянулась. Один-два дня растим вот так в холоде, потом начинаем повышать температуру. Для огурцов оптимальная температура – 25-26 градусов днем и 18-19 градусов ночью.

Через пять дней перемещаем рассаду в стаканы побольше. Я бы посоветовала сразу после пересадки обработать их препаратом «Фитоспорин».

Рассаду поначалу ставим в свободном порядке. После этого емкости с рассадой надо постоянно поворачивать, менять их положение, потому что чем больше они растут, тем больше начинают загораживать друг друга от солнца.

В стаканах рассада остается 15 дней, после этого мы переносим ее в теплицу. Мы сажаем огурцы не в грунт, а в специальные мешки, потому что каждый год земля должна быть свежей, не зараженной разными болезнями. Иначе грунт в теплице приходилось бы менять каждый год, а на таких больших площадях, как наши, это практически невозможно. Поэтому мы заполняем мешки торфом, смешанным с перегноем, и огурцы сажаем в эти мешки. В этом случае огурцы не болеют, получаются экологически чистыми.

Выращивание огурцов без грунта (на гидропонике) сейчас довольно сильно распространено, но в этом случае вводится много минеральных удобрений, что не очень хорошо для человеческого организма. Мы не добавляем ни веществ для ускорения созревания, ни вредных удобрений, поэтому наши огурцы и помидоры очень вкусные, сочные. Те, что выращены в южных регионах, по вкусу не такие», – считает Ильсияр.

«Самое трудное в выращивании огурцов – их подверженность болезням»

В выращивании огурцов самая большая трудность состоит в их защите от болезней. Эта культура быстро поддается разным инфекциям и привлекательна для вредителей. В качестве самой простой и доступной меры защиты Ильсияр предлагает обрабатывать кусты раствором йода: 10 капель йода и литр обезжиренного молока на 10 литров воды. У Мухаметдиновых большие площади, лечение болезней огурцов отнимает много времени и сил, поэтому они делают всё, чтобы эти болезни не проникали. Даже ножницы при обрезании листьев смачивают водой с йодом, чтобы не допустить попадания инфекций в срез.

«У здорового куста листья должны быть размером с тетрадный лист. Первое время листья лучше удалять, потому что сначала надо укрепить корни. Куст не должен вытягиваться.

У огурца мы всегда оставляем только центральный стебель, все побеги удаляем. Многие удивляются: «Почему ты оставляешь только один стебель, жалко же». Я объясняю: «Вы оставляете несколько плетей и тем самым убиваете нижние три огурца». На два узла еще можно, но больше точно не надо. Иначе все силы растения будут уходить на обеспечение этих дочерних плетей. А о хорошем урожае придется только мечтать.

Если не удалять побеги, кусты образуют в теплице настоящий лес. Плохо проветриваемые заросли становятся прекрасной средой для размножения разных бактерий, мелких вредителей, листья желтеют. Потому что до них не доходит солнечный свет.

Листья у огурца мягкие, сочные, поэтому, к сожалению, вредители их очень любят. Советую обрабатывать огурцы «Фитовермом», этот препарат разводится водой и его состав довольно безопасный для человека. Но сейчас вместо химии мы используем больше биологический способ борьбы с вредителями. Запускам в теплицу их природных врагов – фитосейулюса, златоглавку. В прошлом году попробовали так сделать, результат очень понравился.

Огурцы следует подкармливать азотом и калием. Но вводить эти удобрения надо строго по инструкции, нельзя переусердствовать, иначе можно сжечь корни.

Мы регулярно отправляем грунт на проверку. В лаборатории исследуют состав почвы, говорят нам, какого питания не хватает, и мы вводим только недостающие минералы», – рассказывает Ильсияр.

«Если листья обрезать неправильно, помидоры вырастут мелкие»

В прошлом году Мухаметдиновы вырастили в своей современной теплице 6 тонн помидоров сорта «мануза».

«Если выращиваете рассаду дома, мой вам совет – не надейтесь только на солнечный свет, ставьте лампы, света должно быть много. Я как-то пробовала выращивать без дополнительного освещения. Высадила рассаду в теплицу, а плоды не завязываются, и все! На ошибках учишься. Оказывается, сразу после появления второго листа освещение надо максимально увеличить. Наш агроном объяснил, что в этот момент, когда формируется первая цветочная кисть, очень важно обеспечить растение достаточным количеством света. Освещение, тепло и влага – основа хорошего урожая.

Первые цветочные кисти помидоров формируются уже в период появления первых листьев. Вторая-третья кисти – в период пересадки в стакан. В прошлом году мы делали пересадку позднее, поэтому потеряли пятую-шестую кисти. Это был стрессовый момент для помидоров. Чтобы не потерять кисти, надо всю рассаду пересадить в один день и обеспечить ее достаточным количеством влаги и света.

С появлением цветков помидоры следует постоянно трясти, чтобы опылять цветы. Температура в этот период не должна превышать 28-29 градусов. При более высокой температуре пыльца «стерилизуется» и плоды не завязываются. Мы прикрываем наши теплицы от солнца, натягивая на них сетку. Нам дорог каждый цветок, стараемся сохранить все. На маленьких теплицах можете накинуть сверху хотя бы старые кружевные занавески, они тоже дадут тень.

Некоторые садоводы полностью обрывают листья с куста. Так делать неправильно, должно оставаться не менее 12-15 листьев. Сразу после высадки на грунт мы обрезаем два-три листа. До созревания помидоров под первыми кистями должны быть три листа. Только когда плоды начнут созревать, эти листья можно обрезать. А листья над кистью не трогаем, потому что они питают завязь. Если неправильно удалить листья, помидоры получатся мелкие.

Свои помидоры и огурцы мы опыляем с помощью шмелей. Вот сегодня как раз привезли партию этих трудолюбивых насекомых. Слышите, как гудят? В нашей теплице настоящая атмосфера лета, так приятно. Такое опыление тоже считается очень чистым с точки зрения экологии. Там, где насекомые, токсинов быть не может», – говорит наша собеседница.

«Муравьев надо травить постоянно — они заносят тлю»

Еще несколько советов от Ильсияр Мухаметдиновой:

Не увлекайтесь рыхлением почвы, вы можете травмировать корни. Как бы ни пересыхала почва под растением, рыхление не пойдет на пользу. В первые годы мы сажали огурцы не в мешки, а в грунт. Они почему-то не росли, вызвали агронома. Он сказал: «Огурцы вам не картошка, не рыхлите почву».

Некоторые садоводы говорят, что при высадке в теплицу срезают центральный корень помидора. Мы не трогаем ни одну из частей корня растения, как оно растет, так и сажаем.

В теплицах не должно быть ни единого сорняка. Сорные растения распространяют болезни и вредителей, отбирают у помидоров и огурцов предназначенную им влагу. Теплицы, где есть сорняки, очень любят муравьи. Их надо травить постоянно, они заносят к огурцам тлю. Этот вредитель питается соком листьев огурца, а муравьи питаются тлей. Вместе они наносят огромный вред растениям.

Не трогайте сорняки во время срезания листьев огурцов. Всегда предупреждаю своих помощниц во время прополки, чтобы не рвали сорняки во время срезания листьев, потому что болезни сорняков через перчатки попадают на место среза и заражают огурцы.

Опасно сажать огурцы в теплице после лука. Наши знакомые как-то решили ранней весной посадить лук для зелени, а потом огурцы. Спустя некоторое время им пришлось их просто вырвать и выкинуть. У лука есть вредитель – белокрылка, она заражает всю теплицу, ее никак не выведешь.

Из удобрений мы никогда не используем несертифицированные китайские препараты. По дороге в Туймазы можно видеть полностью черные, выгоревшие участки. Китайские удобрения дают невероятный урожай, но после них пять-шесть лет на этой земле ничего не растет.

«Если работать с душой, результат обязательно порадует»

Когда накопленный опыт позволил Мухаметдиновым уже уверенно вести бизнес, они решили попробовать еще один метод – вырастить в своей теплице два урожая в течение сезона.

«В прошлом году после огурцов посадили помидоры. Они созревали у нас в теплице до 20 ноября.. Решили попробовать, чтобы покрыть расходы на пленку над теплицей, которую меняем каждый год. В итоге получили прекрасный урожай, нам очень понравилось.

Урожай в разные годы бывает разный. В прошлом году, например, с квадратного метра собрали по 15 килограммов огурцов и помидоров. Очень довольны и своей работой, и собой. Конечно, содержание теплицы требует значительных затрат. Ее надо обогревать, покупать оборудование, ту же пленку менять. В наших теплицах газовое отопление. Провести газ было самым сложным. Но мы не жалуемся», – говорит Ильсияр.

С увеличением объемов производства понадобились дополнительные рабочие руки. Во время сбора урожая на помощь Мухаметдиновым приходят родственники и жители села. К тому же в семье подрастают дети. Они с малых лет видят, что труд дает результат, получают правильное воспитание.

«Нашему старшему сыну 10 лет, дочери – 9, младшему сыну скоро 3 года. Они тоже мои самые большие помощники. Присматривают за младшим братом. Я их и к работе в теплице привлекаю: «Пока не наступила жара, давайте-ка прополем огурцы», – говорю. Всей нашей семьей делаем эту работу с удовольствием. Если приложить душу, результат обязательно порадует», – подытожила Ильсияр.

Фотографии из семейного архива Мухаметдиновых

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского