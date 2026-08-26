«Садистский подход» и тайные тренировки: хроника скандала Костылевой и Плющенко

Скандал вокруг фигуристки Елены Костылевой и Евгения Плющенко дошел до Федерации: обвинения в садизме, слитые видео с чужих катков и внезапное примирение после отдыха на Красном море. Но почему, несмотря на достигнутый мир, на следующий этап Гран-при фигуристка снова заявлена лишь запасной - в материале «ТИ-Спорта».





Елена Костылева и Евгений Плющенко

Фото: скриншот с прямой трансляции

«Программа — бей-беги»: как мать Костылевой обвинила Плющенко в садизме

Еще в январе, после возвращения фигуристки Елены Костылевой в академию «Ангелы Плющенко», ее мама Ирина Костылева публично называла наставника «золотом, а не тренером» и уверяла, что он полностью, каждую минуту работает с дочерью на льду. А сам Евгений Плющенко, комментируя в Рождество 2026 года решение вновь принять Лену после ее ухода в школу «Триумф», коротко ответил критикам: «Своих не бросаем!».

Но сейчас, спустя полгода, прежняя идиллия дала трещину. Поводом для публичного скандала стало снятие 14-летней фигуристки с этапа юниорского Гран-при в китайском Сиане. Официальная причина — воспаление ягодичной мышцы, однако мама фигуристки заявила, что травма — прямой результат работы тренера: «То, что происходит с Леной, — результат его деятельности. Как бы ни хотели в этот замес вплести меня».

Особое возмущение женщины вызвала замена дочери: на старт вышла другая юниорка София Дзепка и выиграла турнир с отрывом почти в 24 балла. Ирина Костылева резко раскритиковала прокат соперницы, назвав его «бей-беги» и указав на множество недокрутов и слабый состав участников.

Елена Костылева и Евгений Плющенко Фото: соцсети Плющенко

Но главные обвинения прозвучали в адрес Плющенко. Ирина заявила, что во время падений дочери с тройного акселя тренер молча смотрел с бортика и не давал никаких замечаний, а методы его работы назвала «садистским подходом». Позже она добавила: Лена тренировалась, скрывая боль, а Плющенко продолжал требовать выполнять элементы любой ценой, игнорируя состояние спортсменки.

Скрытые тренировки в Реутове: видео, угрозы судом и новый поворот в скандале

В разгар скандала журналист РИА Новости Спорт опубликовал в своем телеграм-канале видео, снятые 5–6 июля на катке в Реутове. На кадрах Костылева отрабатывала ультра-си в тот период, когда официально должна была находиться в Воронеже на восстановлении после травмы. По словам источника, знакомые родители с катка в Реутове прислали ему видео с Костылевыми, а затем дошли разговоры, что фигуристку видели тренирующейся еще и в Красногорске.

Тут же назревает вопрос: был ли Плющенко в курсе этих тренировок или семья Костылевой скрывала их от тренера?

Ирина Костылева в ответ заявила, что видео были сняты в середине июля, когда Лена после 20 дней без льда вернулась из Питера и вышла на «подкаточный лед» одна, чтобы разносить ссохшиеся коньки. Она также пригрозила журналисту судом за публикацию видео с несовершеннолетней дочерью и обвинила его в том, что ему «заплатили за грязную статью». Однако журналист издания парировал, что именно эти несогласованные нагрузки в период формального восстановления могли спровоцировать спазм и повреждение мышцы, усугубив последствия.

Вскоре после этого Ирина Костылева написала, что тренировочный процесс у Плющенко приводит к «ежемесячному аду восстановления», а Лена не раз говорила ей, что «не хочет и не может больше терпеть этот ад при боли в мышцах».

Вмешательство сверху: как Сихарулидзе и Коган спасли тандем Костылевой и Плющенко

Кульминацией противостояния стало вмешательство Федерации фигурного катания России. Руководители ФФККР Антон Сихарулидзе и Александр Коган провели встречу с Ириной Костылевой и Евгением Плющенко, где в жестких формулировках разъяснили недопустимость публичных разборок. Ирине, в частности, указали, что не стоит вмешиваться в тренировочный процесс и публично критиковать тренеров и фигуристок из других школ.

Результатом переговоров стало неожиданное примирение. Ирина Костылева опубликовала заявление: «сегодня была серьезная беседа. Мне и Лене разъяснили, что для Лены не все потеряно. Достигнут консенсус и взаимопонимание. Никакие травмы не могут порвать нить между тренером и спортсменкой».

Она также поблагодарила Плющенко и Яну Рудковскую за оплаченный отдых на Красном море, который помог Лене восстановиться от стресса. Фигуристка уже вернулась к тренировкам под руководством Плющенко в Горках-10 и начала набирать форму.

Елена Костылева на отдыхе в Египте Фото: соцсети фигуристки

Однако интрига сохраняется: ранее мы сообщали, что на предстоящий этап Гран-при в Бангкоке (3–5 сентября) Костылева заявлена лишь первой запасной, а основной фигуристкой снова значится София Дзепка. Для 17-летней Дзепки это уже вторая замена Костылевой подряд — после победы в Сиане она получила право выступить и в Таиланде.

Цель для Лены сейчас – выиграть Первенство России-2027. Это будет попытка использовать последний шанс для фигуристки принять участие в чемпионате мира.

Мама спортсменки заявила, что теперь будет внимательно следить за дальнейшей работой тренера с дочерью: «Внимательно следим теперь за ситуацией с Леной. Что будет делать тренер Лены? Ведь то, что происходит с Леной – это результат его деятельности. И только его. Как бы ни хотели в этот замес вплести меня».

В академии «Ангелы Плющенко» на тот момент никаких официальных комментариев не дали. Лишь Яна Рудковская коротко написала, что жаль, что травма помешала Лене выступить, но все ее главные победы еще впереди.

Нынешний скандал — не первый в этой истории. В декабре 2025 года семья уже уводила Лену к Софье Федченко в академию «Триумф», однако спустя 18 дней фигуристка вернулась к Плющенко. Тогда академия «Триумф» объяснила уход Костылевой систематическими пропусками тренировок, невыполнением условий по контролю веса и вмешательством матери в тренировочный процесс.

В этом сезоне сценарий вновь повторился и только вмешательство федерации предотвратило очередной разрыв.