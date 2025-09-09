Шадаев: Видим интерес к Kazan Digital Week не только в России, но и за рубежом

На Международный форум Kazan Digital Week – 2025 приедут участники из 60 стран, в том числе из Индии, Китая, Малайзии, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и др. К событию проявляют интерес участники не только из России, но и за ее пределами, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев на пресс-конференции ТАССа.

«У нас ожидается более 20 тыс. участников – это примерно в два раза больше, чем собрал первый форум. 200 компаний, 15 тыс. квадратных метров, где можно будет ознакомиться с передовыми интересными решениями. Очень насыщенная деловая программа – порядка 100 мероприятий. Все наши компании-лидеры представлены. 60 стран в этом году примет участие. Мы отмечаем рост интереса к форуму не только внутри страны, но и за ее пределами», – сообщил федеральный министр.

Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин рассказал, кого из высокопоставленных гостей ждут на Kazan Digital Week. Это Чрезвычайные и Полномочные послы Кувейта, Руанды, Зимбабве, Вьетнама, Никарагуа в Российской Федерации. Ожидаются министр информации и телекоммуникации Республики Сербии, первый замминистра цифровой технологии Узбекистана, первый замминистра связи Кубы, замминистра по вопросам цифрового Правительства Катара, замминистра информационной технологии и цифровой экономики Кении.

Международный форум Kazan Digital Week – 2025 пройдет с 17 по 19 сентября. Мероприятие состоится в Международном выставочном центре «Казань Экспо» в очном и онлайн-формате. Форум соберет предпринимателей, IT-специалистов, представителей госорганов России и мира.