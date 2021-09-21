Шадаев в Казани: Регионы могут стимулировать IT-разработки за счет налоговых вычетов

Фото: Салават Камалетдинов

Правительство России разработало ряд мер для развития российских разработок в области IT и их внедрения в экономику, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на международном форуме Kazan Digital Week.

По его словам, цифровая трансформация – одна из четырех целей национального развития страны, утвержденная Президентом России.

Правительство России приняло первый пакет меры, которые связаны с налогами и созданиют среду, в которой IT-компаниям выгодно вести бизнес в России за счет снижения налоговой нагрузки. «Налоговые льготы, которая получила отрасль, во многом беспрецедентны», – сказал министр.

Второй пакет, принятый на днях, решает задачу расширения спроса на отечественные решения в России. Предусмотрено большое количество дополнительных стимулирующих мероприятий. В частности, госкомпании должны довести уровень в своих закупках отечественных IT-систем и решений до 70% к 2024 году.

«Регионам дано право делать стимулирующий инвестиционный налоговый вычет, уменьшать налог на прибыль на сумму инвестиций в российские программные решения. Федерация такой закон готовит, изменения в налоговый кодекс. Регионам, где остается 17% налога на прибыль, будет дано право по отдельным категориям, которые регион посчитает для себя приоритетными, льготу предоставлять», – сказал Шадаев.

Отдельную поддержку получат представители малого бизнеса: готовится программа 50%-го субсидирования затрат малого бизнеса на внедрение цифровых решений, в основном облачных. «Издержки для малого бизнеса будут снижены в два раза», – подчеркнул министр.