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Шадаев: Программа «обратной релокации» айтишников не нужна — они возвращаются в Россию
Программа «обратной релокации» для IТ-специалистов, которую рассматривали в Минцифры в прошлом году, не понадобилась — «айтишники» возвращаются в Россию. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, передает ТАСС.
«Хорошая новость — пока мы работали, они начали возвращаться. Мы это видим по всем показателям рекрутинговых площадок. Я считаю, что цифра достаточно значимая. Такой отдельной программы — не потребовалось», — заявил глава Минцифры на форуме «CNews кейсы».
По его словам, тренд на возвращение подтвердили и несколько российских IТ-компаний. Он добавил, что в ближайшее время ведомство представит данные о том, сколько специалистов уже вернулось.
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