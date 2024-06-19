Шадаев поручил сделать Kazan Digital Week еще более качественным и масштабным

В Доме Правительства Татарстана обсудили подготовку к Международному форуму Kazan Digital Week 2024. Заседание оргкомитета в режиме ВКС провел его председатель — глава Минцифры России Максут Шадаев, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Событие состоится с 9 по 11 сентября и будет включать различные секции, круглые столы, мастер-классы и другие активности. Как отметил Шадаев, форум подтвердил свой высокий статус — в прошлом году он собрал более 20 тысяч человек. В рамках него была представлена продукция свыше 200 компаний.

«Задача на этот год — провести форум еще более масштабно и качественно, — подчеркнул министр. — Тем более 2024 год в Татарстане объявлен Годом научно-технологического развития».

Как добавил вице-премьер РТ — руководитель Аппарата Кабмина Татарстана Шамиль Гафаров, форум превратился в ведущую российскую и международную платформу, объединяющую новаторов, лидеров отрасли и специалистов. При этом событие важно не только для Татарстана, но и для России в целом. Об этом, в частности, говорит большое количество подписанных соглашений о сотрудничестве. Так, только в 2023 году в рамках Kazan Digital Week было подписано 36 таких документов.

«На сегодня ведется активная подготовка к проведению предстоящего пятого форума. Мы благодарим вас, Максут Игоревич, за поддержку данного проекта», — обратился Гафаров к Шадаеву.

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов заявил, что основной задачей форума станет содействие в обмене научно-технической информацией, объединение активов в данной области. Это поможет решить задачу не только замещения продукции, поставляемой из-за рубежа, но и импортоопережения, обеспечения технологического суверенитета России.

С подробной информацией о предстоящем форуме можно ознакомиться на сайте события. Здесь же можно подать заявку для участия и затем отслеживать ее статус.

Помимо деловой программы, на экспозиционной площадке МВЦ «Казань Экспо» пройдет выставка на площади 10 тыс. кв. метров. С ноября 2023 года были направлены приглашения для участия в выставочной зоне. На сегодня свое участие подтвердили свыше 90 компаний.

Фото: пресс-служба Раиса РТ