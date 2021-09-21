Шадаев поддержал идею создать в РТ центр подготовки предприятий к цифровой трансформации

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев поддержал предложение создать на площадке Иннополиса центр подготовки предприятий к цифровой трансформации «Индустрия 4.0». Об этом глава Минцифры РФ заявил на заседании Правительства Татарстана по цифровизации промышленности в рамках форума Kazan Digital Week.

«Считаю, очень правильно, если будет создан на базе Университета Иннополис специальный центр “Индустрия 4.0”, чтобы там действительно была прокачка руководителей предприятий республики. А после такую практику можно масштабировать и на всю страну. Тем более в университете необходимые компетенции есть, их нужно наращивать. Я со своей стороны готов финансовую поддержку здесь обеспечить. Это может быть библиотека успешных решений, что важно», – сказал Шадаев.

Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов сообщил, что для начала реализации пилотных проектов в ОЭЗ «Иннополис» сформирован центр компетенций «Индустрия 4.0». «Ребята сначала проводят аудит, выезжают на предприятия, а потом совместно с компаниями разрабатывают свои предложения. Тем более что у особой экономической зоны сегодня есть компетенции, успешные кейсы сотрудничества с крупными предприятиями. Поэтому не нужно ехать куда-то далеко и что-то изобретать, нужно активнее использовать возможности Иннополиса и его резидентов», – заметил он.

Министр упомянул, что действует также государственная поддержка проектов по цифровой трансформации. В частности, до 80% затрат на внедрение цифрового проекта, особенно с отечественным ПО, можно субсидировать за счет средств государственной поддержки. Есть и другие программы, в том числе льготные займы.

«Если говорить о мировом опыте, то это специализированные центры компетенций с демонстрационными площадками. Такие площадки есть почти в каждой европейской стране. Они помогают компаниям лучше подготовиться к цифровой трансформации, предлагают курсы, обучение. Можно было бы рассмотреть возможность создания и у нас такого республиканского центра поддержки “Индустрия 4.0” с демонстрационными площадками, возможностью обучения специалистов», – отметил он.

По мнению Каримова, такой центр мог бы располагаться в Иннополисе или на одной из площадок в Казани. «Мы бы также рассчитывали в реализации проекта на поддержку федеральных властей, если есть такая возможность. Это позволило бы нам обучить команды на предприятиях и реализовать еще больше пилотных проектов», – резюмировал он.