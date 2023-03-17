Шадаев о Kazan Digital Week: Необходимо провести на достойном уровне

Глава Минцифры России Максут Шадаев сегодня провел первое заседание организационного комитета по подготовке к международному форуму Kazan Digital Week-2023. В нем приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и вице-премьер РТ — руководитель Аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В своем выступлении Алексей Песошин заметил, что с каждым годом Kazan Digital Week расширяет свой охват. На этот раз мероприятие пройдет в федеральном статусе.

В свою очередь министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подчеркнул, что Kazan Digital Week очень востребован, поскольку цифровое развитие остается важнейшим приоритетом.

«Мы остаемся в цифровой повестке. Темпы и динамика у нас неплохие, есть новые разработки. Поэтому форум для нас очень важен, необходимо провести его на достойном уровне. Тематика охватывает все основные направления», — пояснил Максут Шадаев.

Основным докладчиком на заседании оргкомитета стал председатель Совета Ассоциации содействия цифровому развитию Рифкат Минниханов, рассказавший об итогах Kazan Digital Week-2022. Так, 143 программных мероприятия форума объединили более 17,5 тыс. участников.

На выставочной площадке были представлены 222 образца от 130 организаций и компаний. За дни форума было зарегистрировано 40 тыс. уникальных обращений к его сайту. Состоялись вебинары по десяти тематическим направлениям форума, четыре хакатона и две тематические питч-сессии для стартап-проектов. Опубликовано 125 статей.

В этом году Kazan Digital Week пройдет с 20 по 23 сентября в офлайн- и онлайн-форматах. Форум нацелен на содействие в обмене научно-технической информацией и консолидацию научно-технологических активов, способных эффективно решать задачи импортозамещения и импортоопережения, обеспечивать технологический суверенитет страны.

На данный момент создан и полноценно функционирует сайт форума. С 1 марта началась регистрация участников. Среди спикеров будут лидеры промышленности и бизнес-структур, а также представители научного сообщества. После мероприятия предполагается издать сборник статей.

Во время подготовки к форуму будет организован марафон хакатонов и питч-сессий Kazan Digital Legends. Его участники займутся разработкой инновационных IT-решений для татарского языка и культуры, UX/UI дизайном, сервисами для бизнеса и госучреждений и многим другим. Итоговым мероприятием марафона станет Demo Day. В мае также начнется серия вебинаров по тематическим направлениям форума.