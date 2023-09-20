Шадаев: На Kazan Digital Week заложим основу новой Нацпрограммы цифровой трансформации

На Kazan Digital Week 2023 должно быть выработано целевое видение того, как будут выглядеть оцифрованные сферы жизни страны к 2030 году. Полученные результаты должны лечь в основу национальной программы, заявил на пленарной сессии форума министр цифрового развития России Максут Шадаев.

«На форуме собрались представители разных регионов. Именно на Kazan Digital Week мы можем обсудить, как должны выглядеть цифровые образование, здравоохранение, культура, спорт и кибербезопасность к 2030 году. На полях форума мы должны сформулировать целевое видение, чтобы мы могли заложить его в нашу программу», — отметил министр.

По словам главы Минцифры, в России были введены беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли, которые позволили открыть новые окна возможностей для компаний.

Шадаев заверил, что фокус внимания Правительства России будет направлен на поддержку цифровизации крупных промышленных компаний. Особенно это касается тех, кто принимает активное участие в импортозамещении.

По поручению и инициативе Президента РФ Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика».

«От того, каких результатов мы добьемся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», — комментировал стоящие перед страной задачи глава государства.