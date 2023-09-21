Шадаев на Kazan Digital Week наградил победителей гонок беспилотных мини-автомобилей

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Сегодня на международном форуме Kazan Digital Week завершились первые в России гонки беспилотных мини-автомобилей Letairacing 2023. Наградил победителей министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций страны Максут Шадаев.

«Мне кажется, что это только начало развития таких соревнований и в следующий раз масштаб будет больше», — отметил министр.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Соревнования проходили по трем дисциплинам: скоростное прохождение трассы, езда с препятствиями и обгон. По каждой из них отдельно были определены победители.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Так, в скоростном заезде победу одержала команда ICL services, в езде с препятствиями лучше всех проявила себя команда КНИТУ-КАИ, а в самом сложном этапе с обгоном победила команда под названием V8.

Призовой фонд соревнований составил 1 млн рублей. Из них по 150 тыс. рублей получили победители скоростного заезда и езды с препятствиями и 200 тыс. рублей — победитель номинации «Обгон». Остальные деньги поделили серебряные и бронзовые медалисты трех дисциплин.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Напомним, по поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика».

«Скажу, наверное, очевидные для всех вещи: значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идёт ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», — отмечал по этому поводу глава страны.