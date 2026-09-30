Шадаев: KDW стал у нас одной из самых значимых площадок по цифровым технологиям

Максут Шадаев в 2025 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Международный форум Kazan Digital Week за последние годы стал одной из самых значимых площадок для обсуждения вопросов практического применения цифровых технологий в социальной сфере, госуправлении и бизнесе. Об этом заявил министр цифрового развития России Максут Шадаев на заседании оргкомитета по проведению форума.

«В прошлом году форум собрал 25 тыс. участников из 61 страны. Была очень насыщенная деловая программа – более 1,3 тыс. выступлений прозвучало. Ну и по обратной связи, которую мы замеряем от компаний, форум имеет очень важное практическое значение для них: они находят новых партнеров, заказчиков, площадки для внедрения», – подчеркнул Шадаев.

Он добавил, что для Минцифры форум выступает как площадка, где собираются все регионы и руководители цифровой трансформации федеральных ведомств.

По словам министра, в этом году особое внимание будет уделяться вопросам внедрения цифровых технологий и цифровой трансформации в социальной сфере.

«Важно планку удерживать, каждый год все сложнее ставить рекорды. Но, насколько я понимаю, у нас организационно-техническая готовность высокая, несмотря на то, что мы сроки проведения форума сдвинули. У нас предварительное участие и в выставке, и в деловой программе подтвердило большое количество заинтересованных компаний», – заключил Шадаев.

Kazan Digital Week 2026 пройдет с 29 по 31 октября в международном выставочном центре «Казань Экспо». Там встретятся представители государства, бизнеса, IT-компаний и экспертного сообщества, чтобы обсудить искусственный интеллект, новые технологии и решения, которые уже меняют жизнь.