Минцифры РФ: Иннополис начал массовую переподготовку преподавателей для вузов страны

Университет Иннополис проведет перепоготовку 20 тыс. преподавателей вузов России по IT-дисциплинам, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на международном форуме Kazan Digital Week.

Шадаев отметил, что в России к 2024 году будет вдвое увеличено количество бюджетных мест в вузах по IT-специальностям.

«У нас большая работа с этого года началась с университетом Иннополис, который известен своим проектным, практическим подходом к обучению. Коллеги адаптировали программы ведущих технологических университетов мира», – отметил министр.

По его словам, в Иннополисе начали переписывать стандарты подготовки IT-специалистов для высшей школы. «Можно переделать стандарт, но, если преподаватели будут учить по-старому, смысла не имеет. Поэтому одновременно на площадке Иннополис запущена массовая переподготовка вузовских преподавателей, которые обучают IT-специальностям. 20 тыс. преподавателей до конца года на базе Иннополиса должны пройти переподготовку. И это очень важно, потому что, если мы не сможем обеспечить современность этих программ, при увеличении количества бюджетных мест, будет выпускаться не вполне конкурентоспособные кадры, которые отрасль будет принимать, но будет тратить время на подготовку», – сказал Шадаев.

Он полагает, что изучение современных языков программирования на глубоком уровне необходимо начинать еще в школе. «В какой-то момент в школе было модно учить иностранный язык, сейчас нам важно, чтобы так же модно и доступно было обучение языкам программирования», – сказал Шадаев.