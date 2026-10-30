Шадаев допустил блокировку всех номеров мошенников после выявления их в МАКСе

Минцифры рассматривает возможность блокировать не только аккаунты мошенников в мессенджере МАКС, но и все SIM-карты, оформленные на них. Ограничения могут вводить на уровне операторов связи. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на пленарном заседании Kazan Digital Week, передает ТАСС.

По словам министра, сейчас МАКС выявляет подозрительные случаи и блокирует аккаунты, не позволяя мошенникам продолжать пользоваться мессенджером с соответствующих номеров. Однако, как отметил Шадаев, этого недостаточно: необходимо передавать информацию операторам связи, чтобы те могли блокировать сами SIM-карты.

Причем речь может идти не только о номере, с которого совершали мошеннические действия, но и обо всех SIM-картах, принадлежащих этому человеку.

Шадаев пояснил, что базовый ключ национального мессенджера позволит наладить такую обратную связь. Если система выявит SIM-карту мошенника, ее смогут заблокировать на уровне оператора. Кроме того, Минцифры рассматривает возможность ввести для такого владельца «период охлаждения», в течение которого он не сможет оформить новые SIM-карты.

По словам министра, реализовать эти меры позволит суверенная цифровая платформа.