«Сад памяти»: жители Аксубаево высадили 135 елей в память о погибших воинах

К международной акции «Сад памяти» присоединились накануне Дня Победы жители Аксубаевского и Менделеевского районов Татарстана.

«Посадили 135 голубых елей в честь погибших воинов на улице Толстого в Аксубаево. В посадке деревьев принимали участие представители различных организаций и глава района Алмаз Мингулов», – сообщил «Татар-информу» руководитель-лесничий Аксубаевского лесничества Андрей Ильмухин.

Кроме того, в Менделеевском районе состоялась памятная посадка деревьев. В мероприятии приняли участие глава Менделеевского района Роберт Искандров, сотрудники Елабужского лесничества и Елабужского лесхоза, кадеты, волонтеры, представители общественных организаций и школьных лесничеств.

Каждое высаженное дерево, по замыслу организаторов акции, должно стать символом памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны и данью уважения героям, отдавшим жизни за мирное будущее.

«Сотрудники Елабужского лесничества и лесхоза провели для участников акции инструктаж по правильной посадке саженцев, рассказали о важности лесовосстановления и сохранения исторической памяти», – рассказали в пресс-службе Минлесхоза РТ.

Международная акция «Сад памяти» приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Она проходит в Год воинской и трудовой доблести, объявленный в Татарстане, и в Год единства народов России, объявленный по всей стране.