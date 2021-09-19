Сабурская: Явка на выборы в следственных изоляторах составляет 100%

В следственных изоляторах Татарстана содержатся более 2,2 тыс. человек, из них право голоса имеют 1748. Все они вышли на избирательные участки и проголосовали, сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в РТ, председатель проектного офиса «Центр управления регионом» в РТ Сария Сабурская в Едином информационном центре в Казани.

«В республике функционирует 46 избирательных участков, которые расположены на территории ЦРБ, в психиатрических больницах, а также в следственных изоляторах. Если больной, находясь в „красной зоне“ учреждения здравоохранения, решил, что должен принять участие в выборах, то может это сделать. Медперсонал может войти в любую зону учреждения. При желании каждый гражданин имеет возможность проголосовать. В следственных изоляторах Татарстана работает пять избирательных участков», — сказала она.

Кроме того, проголосовать могут 100 человек, которые находятся под домашним арестом. Они прикреплены к участкам по месту жительства, никаких проблем с голосованием нет, сказала Сабурская. В психиатрических больницах организовано два участка.

«За ходом голосования в следственных изоляторах и психиатрических больницах наблюдение вели члены общественно-наблюдательной комиссии, представители Общественной палаты РТ», — отметила спикер.

Выборы в Государственную Думу РФ VIII созыва продлятся три дня — 17, 18 и 19 сентября. Параллельно в Татарстане проходят довыборы в Государственный Совет РТ VI созыва по двум округам (Азинскому и Студенческому) и дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления.