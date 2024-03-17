Сабурская: Все 100% заключенных в СИЗО проголосовали за завтрашний день нашей страны

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская в эфире телевизионного марафона ТНВ «Всей семьей на выборы» рассказала о том, как проходит голосование в Татарстане. Она уточнила, что побывала в том числе на избирательном участке в следственном изоляторе, а также поздравила молодоженов, которые заключили брак и сразу же отправились голосовать.

«Моя должность обязывает мониторить, контролировать. Я посетила СИЗО, это закрытые участки, посмотрела, какая там обстановка. И вы знаете, все 100% содержащихся там заключенных, все пришли и проголосовали за завтрашний день нашей страны», – отметила Сабурская.

Сама уполномоченный по правам человека в РТ отдала свой голос за будущего президента сегодня, 17 марта. Однако ее семья проголосовала в самый первый день выборов, 15 марта. Внук Сабурской Булат, который пришел в студию вместе с бабушкой, поделился своими впечатлениями от посещения избирательного участка.

«Я жду 18-летия. Когда я получал паспорт, очень волновался, ведь это мой первый важный документ в жизни. С 18 лет я уже смогу принимать участие в жизни страны, в том числе и в выборах», – прокомментировал юноша.

Сария Сабурская также рассказала, что самое важное для нее – это семья. Вместе они проводят выходные, ездят на дачу, в отпуске отправляются в совместные поездки.

«Это очень важно. Мы очень близки друг к другу. Сын и дочь должны всегда рядом, семья – это не только я и муж, это еще и мои дети, мои внуки», – заключила она.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).