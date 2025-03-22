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Общество 22 марта 2025 12:39

Сабурская: В РТ зафиксировано почти 80 тысяч обращений за первый квартал 2025 года

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Сабурская: В РТ зафиксировано почти 80 тысяч обращений за первый квартал 2025 года
Фото: © «Татар-информ»

Сегодня в Доме Правительства Республики Татарстан состоялось совещание, посвященное итогам работы цифровых платформ обратной связи за первый квартал 2025 года. Доклад по данной теме представила Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская. Об этом сообщили в пресс-службе Раиса РТ.

Совещание прошло в формате видеоконференции с участием всех муниципальных районов под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Сария Сабурская отметила, что жители республики активно используют цифровые платформы для решения различных вопросов. В Татарстане функционируют несколько ключевых каналов обратной связи: государственная информационная система РТ «Народный контроль», платформа «Госуслуги. Решаем вместе» и система «Инцидент-менеджмент». За первый квартал 2025 года через эти ресурсы поступило 79 844 обращения.

В рамках республиканской программы «Забота о СВОих» была разработана комплексная система работы с обращениями участников СВО и их семей. В нее входят «Инцидент-менеджмент», «Народный контроль» и форма обратной связи сайта «Забота о СВОих». С начала года по вопросам поддержки поступило 4 846 обращений через горячую линию 117, соцсети и другие платформы.

По данным на 20 марта 2025 года, в системе «Народный контроль» было опубликовано 17 719 уведомлений – на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего пользователи сообщали о проблемах благоустройства и инфраструктуры (6 322 обращения), состоянии дорог (5 716, в основном по уборке снега) и вопросах ЖКХ (3 282 обращения).

Система Платформы обратной связи (ПОС) также демонстрирует рост активности граждан. На базе Единого портала госуслуг создано более 6 тысяч личных кабинетов. С января по 18 марта 2025 года через ПОС поступило 24 542 обращения, что на 46% больше, чем годом ранее. Чаще всего жители обращались из Казани, Набережных Челнов и ряда муниципальных районов.

В завершение выступления Сария Сабурская подчеркнула, что цифровые платформы остаются доступным, прозрачным и эффективным инструментом взаимодействия с населением. Граждане могут в режиме онлайн отслеживать статус обращений, оценивать ответы и поддерживать инициативы.

#Сария Сабурская #Уполномоченный по правам человека в РТ #обращения граждан
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