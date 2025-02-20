Сабурская: В прошлом году увеличилось число обращений по теме буллинга в школах

Сария Сабурская

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В прошлом году увеличилось количество обращений к уполномоченному по правам человека в РТ по теме буллинга в школах. Об этом сообщила омбудсмен Сария Сабурская на седьмом заседании Госсовета РТ.

«Заявители указывали, что обучающимися по отношению друг к другу все чаще проявляется агрессия в жестокой форме, и администрация школ не всегда принимает действенные меры по урегулированию конфликтных ситуаций», – рассказала она.

Сабурская отметила, что с участниками конфликтов провели встречи в образовательных организациях. Кроме того, были направлены обращения для принятия мер, в том числе в надзорные органы.

«Все обращения находились на моем контроле до полного разрешения», – подчеркнула она.

Всего, по словам омбудсмена, в прошлом году татарстанцы обратились в адрес уполномоченного 5,4 тыс. раз.