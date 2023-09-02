Сабурская: В этом году участники спецоперации обращаются по поводу выплат и лечения

Сария Сабурская

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Участники специальной военной операции достаточно часто обращаются за помощью к уполномоченному по правам человека в РТ, причем тематика их просьб изменилась по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала омбудсмен Татарстана Сария Сабурская в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Обращаются по поводу выплат и лечения, а также семейного благополучия. Мы обращаемся в центры выплат, которые сегодня есть на территории Российской Федерации», — пояснила она.

Ранее, в прошлом году, по словам Сабурской, аппарат уполномоченного рассмотрел более 4 тыс. обращений, связанных со специальной военной операцией.

В частности, обратила внимание омбудсмен РТ, после начала частичной мобилизации «много интересовались по поводу здоровья и семей». Появилась проблема мобилизации мужчин, имеющих на иждивении троих детей, однако позднее было принято решение об их освобождении от мобилизации.