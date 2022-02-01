Сабурская: Самыми острыми вопросами в защите прав человека остаются трудовые и по ЖКХ

В 2022 году наиболее актуальными вопросами в части соблюдения прав человека остаются касающиеся сфер ЖКХ и доступной среды. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделилась уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«По-прежнему останутся проблемы в сфере ЖКХ. Люди зачастую остаются без ответов на свои вопросы. Особенно остро они стоят в разрезе доступной среды. Эти проблемы останутся на острие нашей работы», — сказала собеседник.

Также она отметила актуальность вопросов трудовых прав, которые поступают в различные ведомства. Для их профилактики и решения планируют проводить профильные собрания на предприятиях республики, о чем сообщало ИА «Татар-информ».