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Сабурская расскажет татарстанцам, как поделить имущество и разобраться в тарифах на ЖКХ
22 марта в Татарстане состоится День правовой помощи. Специалисты ответят на вопросы, посвященные тарифам за ЖКХ, разделу имущества и правам человека в трудовой и пенсионной реформе. Об этом сообщает мэрия Казани.
Консультации проведут уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, представители регионального отделения Союза пенсионеров России по РТ, а также Минтруда республики.
Мероприятие пройдет с 15.00 до 19.00 в клиентской службе Отделения Социального фонда России по РТ в Ново-Савиновском районе Казани. Прием осуществляется по предварительной записи по номерам +7(843)279-25-99, +7(843)279-25-02.
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