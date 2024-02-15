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Сабурская рассказала, с какими проблемами чаще всего обращаются к омбудсмену иностранцы
Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская сообщила, с какими проблемами к ней чаще всего обращаются иностранные граждане. Об этом омбудсмен рассказала на 51-м заседании Госсовета РТ.
«В первую очередь по вопросу длительного содержания в УФСИН – бывает до полугода. Иногда в отношении иностранных граждан заводится уголовное дело, пока оно не завершено, они находятся в УФСИН. Когда суд принимает решение о выдворении гражданина, но при этом нет документов, он тоже длительное время находится в УФСИН», – рассказала докладчик.
Кроме того, по словам Сабурской, обращения иностранцев связаны и с вопросами оформления российского гражданства. Например, были случаи, когда родители оформили гражданство на себя, а про детей забыли. «Они завершают обучение в школе, но при этом не являются гражданами России», – подчеркнула омбудсмен.
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