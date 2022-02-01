Сабурская призвала усилить работу по устранению незаконных свалок в 2 районах Татарстана

В Нижнекамском и Альметьевском районах Татарстана нужно усилить работу по устранению незаконных свалок, потому что именно по этим двум муниципалитетам поступает наибольшее количество жалоб по этому вопросу в систему «Народный контроль». От этом на расширенном заседании экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РТ сообщила омбудсмен, председатель проектного офиса Центра управления регионом в РТ Сария Сабурская.

«Учитывая значительное число уведомлений по категории „Свалки“ в 2021 году в Альметьевском и Нижнекамском районах, прошу названные муниципальные образования активизировать работу в качестве ответственных исполнителей в „Народном контроле“ по указанной категории», — сказала спикер.

Она добавила, что по этому вопросу всего в 2021 году поступило около 1 тыс. жалоб, информацию по которым передали в соответствующие контрольно-надзорные органы.