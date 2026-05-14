Сабурская представила федеральным омбудсменам проект «Забота о СВОих»

Уполномоченный по правам человека в Татарстане, председатель Проектного офиса Центра управления регионом РТ Сария Сабурская представила республиканский проект «Забота о СВОих» на встрече с омбудсменами субъектов Российской Федерации, организованной Аппаратом Уполномоченного по правам человека в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ

Она рассказала о системной работе в Татарстане по защите прав участников СВО и членов их семей, включая использование цифровых инструментов – платформы «Забота о СВОих», государственной информационной системы РТ «Народный контроль» и горячей линии 117.

По словам Сабурской, в республике выстроено эффективное взаимодействие федеральных и региональных ведомств, что позволяет оперативно реагировать на обращения граждан и принимать необходимые решения.

Проект «Забота о СВОих» был запущен в конце 2023 года обособленным подразделением АНО «Диалог Регионы» в Татарстане при поддержке Администрации Раиса РТ и Правительства республики. Платформа объединяет сайт и чат-бот с информацией о федеральных и региональных мерах поддержки участников СВО, ветеранов и членов их семей.

С момента запуска ресурс посетили более 250 тыс. пользователей, включая жителей других регионов России.

Также на платформе представлен раздел республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», где можно узнать о необходимых видах помощи военнослужащим и их семьям, а также найти пункты приема гуманитарной поддержки.

Сария Сабурская отметила, что проект позволил собрать и систематизировать меры поддержки в удобной и понятной форме для граждан.