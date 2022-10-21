Сабурская объяснила, как мобилизованные татарстанцы получают отсрочки после медосмотров

С начала частичной мобилизации в Татарстане в аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ стали поступать жалобы от призванных мужчин, которых мобилизовали без медицинского освидетельствования. Это объясняется тем, что обязательные мероприятия по медосмотру при мобилизации не предусмотрены в соответствии с законом о мобилизационной подготовке, объяснила «Татар-информу» татарстанский омбудсмен Сария Сабурская.

По положению военнообязанные должны после службы в Вооруженных силах в случае изменения состояния здоровья сообщать об этом в военкоматы, чтобы были внесены соответствующие изменения в учетные дела, пояснила Сабурская. Если в течение жизни у отслужившего в армии человека появились серьезные проблемы со здоровьем – инсульт, инфаркт, заболевания желудка или инвалидность – он должен об этом сообщить в военкомат и принести соответствующие документы. Отделы по учету военнообязанных на каждом предприятии и организации должны при отчетности вносить эти изменения.

«Когда людей стали призывать в призывные пункты и на призывные комиссии в районные военкоматы, не все принесли справки, но при этом говорили, что больны. Учитывая такую ситуацию, военкомат и штаб, созданный при Правительстве РТ, приняли решение о проведении медицинского освидетельствования или медицинского осмотра тех мобилизованных, которые обращаются в связи с наличием у них заболеваний. Военный госпиталь, военно-врачебная комиссия при Военном комиссариате РТ ежедневно принимают мобилизованных по заявлениям», – добавила Сабурская.

Военный комиссариат через учреждения здравоохранения Казани направляет мобилизованных на углубленные медосмотры.

«Я сама посетила седьмую горбольницу. В течение последних двух-трех дней до моего посещения около 300 человек были обследованы узкими специалистами – кардиологами, невропатологами, хирургами, офтальмологами. При необходимости им были сделаны исследования – УЗИ, МРТ. Были случаи, когда по итогам медицинских наблюдений мужчин госпитализировали, десятки людей были направлены на лечение», – рассказала омбудсмен.

Мужчинам выдали справки, что состояние их здоровья не соответствует той или иной категории, которые впоследствии они представляли военно-врачебной комиссии. По итогам обследований и справок призывникам определяли дальнейшую категорию годности. Несколько десятков человек в конечном итоге были демобилизованы и вернулись домой, а некоторые получили отсрочки на месяц – полгода с учетом состояния здоровья.