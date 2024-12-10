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Сабурская: Нужно помочь семьям участников СВО выстроить гармоничные отношения
О необходимости разработать дополнительный комплекс мероприятий и мер по оказанию соцподдержки, моральной и психологической помощи участникам СВО после их возвращения домой сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.
«В конце декабря по поручению Раиса Татарстана мы проводим заседание проектного офиса Центра управления регионом именно по вопросам защиты прав военнослужащих и их семей с участием руководителей исполкомов муниципальных образований», - отметила она.
Сабурская пояснила, что речь идет, в том числе и о вопросах трудоустройства. Кроме того, по ее словам, нужно помочь семьям выстроить гармоничные взаимоотношения после возвращения мужчин, участовавших в СВО, обратно домой, к женам и детям.
Расширенное заседание высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яна гасыр» прошло в Доме дружбы народов РТ. В его работе принимал участие Председатель Госсовета РТ, глава высшего совета движения Фарид Мухаметшин.
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