Сабурская: «Количество ремонтируемых дворов из-за пандемии сократилось вдвое»

В 2020 году начала работать республиканская программа «Наш двор», однако из-за пандемии коронавируса Covid-19 количество ремонтируемых дворов сократилось вдвое. Об этом во время прямого эфира программы «Татарстан Онлайн» рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Очень большое количество дворов было включено в программу, продумано финансирование, но пандемия сломала все наши планы. Практически в два раза сократилось количество дворов. И понятно, что все те проекты, которые были задуманы на прошлый год, оказались перенесены на этот год и вплоть до 2024 года», — отметила омбудсмен Татарстана.

По словам Сабурской, при переносе заявок в системе «Народный контроль» присутствуют как объективные причины, так и субъективные.

«В этой части (по субъективным причинам — прим. Т-и) мы стараемся сказать главе района о том, что исполнитель несвоевременно выполняет, переносы необъективные. Обращаемся в прокуратуру республики, направляем обращение Президенту нашей республики, ежемесячно предоставляем информацию о работе системы „Народный контроль“, о количестве обращений, которые поступают, о проблемных вопросах», — перечислила Сабурская.

По словам докладчика, на основе обращений граждан в республике разрабатываются новые программы и проекты.

«Я очень благодарна нашему руководству, потому что они нас слышат. Сегодня многие программы созданы с учетом мнения жителей республики, в том числе и [ставших известными с помощью] „Народного контроля“», — резюмировала омбудсмен.

Программа «Татарстан Онлайн» выходит в официальных сообществах Республики Татарстан в социальных сетях с апреля 2020 года. В рамках этого проекта татарстанцы могут задать свои вопросы по актуальным темам гостям студии в онлайн-режиме. Гостями студии успели побывать более 30 министров и руководителей различных ведомств РТ. А в сентябре 2020 года эфире принял участие и ответил на вопросы пользователей соцсетей Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.