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Сабурская и Сыровацкий встретились с семьями участников СВО в Пестречинском районе РТ
В рамках проекта регионального отделения «Единой России» «Забота о СВОих» Уполномоченный по правам человека Татарстана Сария Сабурская и кандидат в депутаты по одномандатному Пестречинскому избирательному округу №49, советник генерального директора Казанского жирового комбината Михаил Сыровацкий посетили шесть семей мобилизованных.
Как сообщает пресс-служба партии, гости пообщались с близкими бойцов, выслушали все вопросы, пожелания и просьбы взяли на контроль. Так, ребенку из семьи Алмакаевых необходима консультация профессионального невролога. Нуриевы просят помочь с оформлением пенсии, а малышу из семьи Гайфуллиных требуется направление в реабилитационный центр для восстановления речи.
Активисты партии вручили детям бойцов школьные принадлежности, сладкие подарки, игрушки и комплекты для творчества. Мамам передали наборы бытовой химии.
Близкие военнослужащих поблагодарили за внимание и всестороннюю поддержку.
Акция «Забота о СВОих» проходит во всех районах Татарстана и продлится до 6 сентября. Кандидаты в депутаты Государственного Совета седьмого созыва, выдвинутые реготделением партии, посещают семьи участников спецоперации, рассказывают о реализуемых в республике мерах поддержки, уточняют, необходима ли им дополнительная помощь.
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