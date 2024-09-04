Сабурская и Сыровацкий встретились с семьями участников СВО в Пестречинском районе РТ

Фото: пресс-служба «Единой России»

В рамках проекта регионального отделения «Единой России» «Забота о СВОих» Уполномоченный по правам человека Татарстана Сария Сабурская и кандидат в депутаты по одномандатному Пестречинскому избирательному округу №49, советник генерального директора Казанского жирового комбината Михаил Сыровацкий посетили шесть семей мобилизованных.

Как сообщает пресс-служба партии, гости пообщались с близкими бойцов, выслушали все вопросы, пожелания и просьбы взяли на контроль. Так, ребенку из семьи Алмакаевых необходима консультация профессионального невролога. Нуриевы просят помочь с оформлением пенсии, а малышу из семьи Гайфуллиных требуется направление в реабилитационный центр для восстановления речи.

Активисты партии вручили детям бойцов школьные принадлежности, сладкие подарки, игрушки и комплекты для творчества. Мамам передали наборы бытовой химии.

Близкие военнослужащих поблагодарили за внимание и всестороннюю поддержку.

Акция «Забота о СВОих» проходит во всех районах Татарстана и продлится до 6 сентября. Кандидаты в депутаты Государственного Совета седьмого созыва, выдвинутые реготделением партии, посещают семьи участников спецоперации, рассказывают о реализуемых в республике мерах поддержки, уточняют, необходима ли им дополнительная помощь.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.