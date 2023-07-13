Сабурская и Авдонина проведут в Казани совместный прием граждан

Совместный прием граждан проведут в Казани Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская и заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан – заместитель главного государственного санитарного врача республики Любовь Авдонина.

Прием состоится 18 июля с 14.00 до 16.00 в Аппарате Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан по адресу: Казань, ул. Карла Маркса, 61.

Желающие попасть на прием должны записаться по телефону +7(843)236-41-80 и к назначенному времени прийти в приемную общественного помощника Уполномоченного либо в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан.

У жителей также будет возможность задать свои вопросы посредством прямого подключения через программу «Skype» в приемных общественных помощников Уполномоченного по правам человека в РТ в муниципальных образованиях республики.

