Сабурская: Число обращений от военнослужащих и их семей в РТ выросло в 2025 году

В 2025 году в аппарат Уполномоченного по правам человека в РТ поступило 1 188 обращений от участников СВО и членов их семей – больше, чем в 2024 году. Об этом сообщила сегодня Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на расширенном итоговом заседании экспертного совета в Казани.

«В основном это вопросы розыска без вести пропавших, возвращения из плена наших военнослужащих, оказания мер социальной поддержки, увольнения с военной службы и оказания медицинской помощи», – отметила она.

Сабурская также сообщила, что Уполномоченный по правам человека в РТ активно участвует в совершенствовании законодательства. Например, в 2025 году было направлено предложение Председателю Госдумы России Вячеславу Володину о расширении мер социальной поддержки. Инициатива была поддержана, введены дополнительные меры соцподдержки для семей погибших и пострадавших при исполнении трудовых обязанностей на территории отдельных субъектов страны.

Реализован ряд практико-ориентированных инициатив, направленных на повышение эффективности работы с обращениями военнослужащих и членов их семей.

«Значительное внимание уделяется защите прав военнослужащих по призыву», – сказала Сабурская.

В 2025 году при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова представители аппарата уполномоченного посетили 21 войсковую часть, где несут срочную службу призывники из Татарстана: в Московской, Челябинской, Ленинградской, Самарской, Свердловской областях, Хабаровском, Забайкальском, Приморском краях, Еврейской автономной области, Республике Северная Осетия – Алания, Карелии, а также в Калининграде, Адлере и Севастополе . В ходе поездок изучались условия прохождения службы, проводились встречи с военнослужащими, командованием и военными прокурорами.

Расширенное заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан проходит в ИТ-парке. В его работе принимает участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.