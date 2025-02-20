Сабурской за год поступило 2,5 тысячи обращений от участников СВО и их семей

Сария Сабурская

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В прошлом году участники СВО и члены их семей более 2,5 тыс. раз обратились к уполномоченному по правам человека в РТ. Об этом сообщила омбудсмен Сария Сабурская на седьмом заседании Госсовета РТ.

«Каждое обращение нами было рассмотрено в короткие сроки, предприняты максимально возможные меры, направленные на оказание содействия заявителям. Мы постоянно находились на связи с заявителями, сообщая им информацию о предпринимаемых мерах», – рассказала она.

Сабурская отметила, что благодаря совместной работе с Минобороны РФ и федеральным омбудсменом удалось вернуть соотечественников из плена, установить местонахождение военнослужащих.

По словам омбудсмена, были решены вопросы по своевременному предоставлению единовременных выплат военнослужащим-контрактникам.

«В центре нашего внимания были и семьи участников СВО, с которыми я встречалась практически еженедельно. Например, в ноябре была организована встреча с матерями участников СВО, приуроченная ко Дню матери. Получая обращения от членов семьи участников СВО, взаимодействовали с органами исполнительной и муниципальной власти, Фондом "Защитники Отечества"», – заявила она.

Сабурская подчеркнула, что эту работу необходимо продолжить, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и в Год защитника Отечества.

«Продолжалась работа по оказанию содействия вынужденным переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик и Украины, в том числе с региональными уполномоченными по правам человека новых регионов. Благодаря им получали необходимую информацию в интересах граждан», – заключила Сария Сабурская.