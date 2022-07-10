Сабитовы из РТ вошли в топ-3 успешных семей Приволжья

Семья Сабитовых из Республики Татарстан, в которой воспитывается 9 детей, заняла третье место в окружном фестивале «Успешная семья Приволжья-2022».

Победителей награждал заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

В финале участвовали 14 семей из всех регионов ПФО, которые пользуются заслуженным общественным признанием и уважением. Смотр талантов проходил по четырем направлениям: «Презентация семьи», «Творческий номер на свободную тему», «Культурно-познавательный конкурс», «Рассказ о своем регионе».

Всем участникам фестиваля вручены денежные призы, сувениры и сладкие подарки.