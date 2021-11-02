Сабитова призвала мордву Татарстана не стесняться своей национальности в ходе переписи

В Татарстане проживает немало мордовской молодежи. Молодые люди разговаривают на русском языке и поэтому во время переписи-2021 причисляют себя к русским. О данной проблеме в интервью «Татар-информ» сообщила заместитель руководителя совета Ассамблеи народов РТ, председатель РОО «Национально-культурной автономии мордвы РТ» Наталья Сабитова.

«На территории Татарстана проживает более 19 тыс. представителей мордвы. Мордва делится на два субэтноса — эрзя (проживают в нефтяных городах и районах республики — Лениногорске, Альметьевске, Бугульме, Набережных Челнах, а также в Казани) и мокша (в основном проживают в Тетюшском районе). В регионе проживает немало мордовской молодежи. Молодым людям не нужно стесняться своих корней», — сказала она.

Чтобы молодые люди не стеснялись своей национальности, знали родной язык, необходимо соответствующее воспитание в семьях. Для этого родители должны разговаривать с детьми на родном языке, чтобы привить любовь к своим корням и народу, считает спикер.

Согласно ее данным, в трех школах на территории нашего региона преподают родной мордовский язык — в мокшанской школе в Тетюшском районе и в двух эрзянских школах в Алексеевском и Альметьевском районах. Кроме того, в республике работают воскресные школы, где преподаются мордовский язык, культуру и традиции.