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Ру Тат
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3 мая 2021  04:14

Сабинский район РТ примет Кубок России по бадминтону

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Лучшие бадминтонисты страны соберутся в Сабинском районе Татарстана, где 6–9 мая состоится Кубок России в данном виде спорта. Об этом сообщает Минспорта РТ.
На соревнования приедут более 120 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского и Пермского краев, Башкирии, Московской, Саратовской, Самарской, Омской, Нижегородской, Ленинградской, Челябинской и Воронежской областей. В состав татарстанской команды вошла лидер Кубка России 2020 года Евгения Косецкая.
Турнир будет проводиться в УСК Saba Arena. 5 мая состоятся семинары с судьями и брифинг с представителями, с 6 мая стартуют состязания в одиночном и парном разрядах. 9 мая пройдут финалы во всех разрядах.

Кубок России бадминтон сабинский район рт
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