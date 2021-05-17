Сабантуй в Нижнекамске состоится 12 июня

В Нижнекамске приступили к подготовке Сабантуя. В этом году народный праздник состоится 12 июня. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

13 июня праздник плуга отметят сельчане, а с 18 по 19 июня представители Нижнекамска примут участие в федеральном Сабантуе в Нижневартовске.

«По поручению Президента РТ Рустама Минниханова Нижнекамску поручена организация праздника от имени Татарстана, и наша задача — в очередной раз провести его на высоком организационном уровне, — сказал Айдар Метшин. — Татарское сообщество Нижневартовска — одно из наиболее многочисленных. В городе проживают около 40 тысяч представителей татарской национальности, и праздник плуга для наших соотечественников является важным и долгожданным мероприятием».

По словам градоначальника, Сабантуй давно перешагнул традиции татарского народа, он также является праздником единства и духовной общности многонационального народа России, праздником дружбы и межнационального согласия.