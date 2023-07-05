Сабантуй в Казани посетили более 170 тыс. человек

Три площадки, на которых праздновали Сабантуй в Казани, посетили 170 тыс. человек. В этом году особый акцент был сделан на татарские национальные обряды, кухню, танцы и мастер-классы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Сабантуй в Казани посетили порядка 170 тыс. человек. В дни празднования было съедено около 20 тыс. эчпочмаков, свыше 10 тыс. перемячей и элешей, выпито около 3 тыс. литров чая. Программу готовили более 2,5 тыс. артистов», – заявил он.

Как заметил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин, перед организаторами стояла задача – привести празднество к более традиционным формам. Для этого, в частности, было увеличено число подворий с национальными играми и мастер-классами. В то же время праздник должен был оставаться модным и популярным.

«Одна из наших целей на Сабантуе – прийти к исконным традициям празднования и донести это до как можно большего количества людей. Мы только начали этот путь, все еще впереди. Но я уверен, мы идем правильной дорогой», – сказал он.

Уже есть установка и на следующий Сабантуй – в 2024 году к празднику должны привлечь больше молодежи и адаптировать национальные мотивы специально для нее.

«У нас будет отдельный план по этому вопросу на следующий год. Но для этого мы должны предоставить продукт, чтобы дети подходили к родителям и просили отвести их на Сабантуй, потому что там будет интересно. Нужно для этого создавать условия. При этом все активности должны быть уместны, здесь мы должны максимально привлечь традициями и национальными играми», – пояснил Натфуллин.

Замминистра предположил, что повысить привлекательность национальной культуры могут сквозные проекты Минкультуры и Минобразования, когда в школы будут приходить и рассказывать о Сабантуе.

Еще одним нововведением этого года стало приглашение гостей прийти на праздник в национальных костюмах или с их элементами. По наблюдением Дамира Натфуллина, около 20% посетителей Сабантуя в Мирном прислушалась к этой просьбе.

«Мы не считали, но визуально около 20% людей пришли с элементами национального костюма. Наша задача – сделать из этого моду, но здесь много проблем. Это те цели, которые нам еще предстоит достигнуть», – заключил замминистра культуры РТ.