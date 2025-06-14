Сабантуй в Челнах завершился концертом Фирдуса Тямаева

Сабантуй в Набережных Челнах завершился насыщенной концертной программой, организованной радиостанцией «Күңел».

На сцене выступили известные представители татарской эстрады: Равиль Галиев, Федор Кузнецов, Лилия Букеева, Гульдания Хайруллина, Рустам Асадуллин, Сирена Зайнетдинова и Гузель Ахматова.

Одним из самых ожидаемых моментов вечера стало появление на сцене заслуженного артиста Республики Татарстан Фирдуса Тямаева.

Его выступление стало настоящим украшением праздника и собрало бурные овации зрителей.

Особое впечатление на гостей также произвело выступление Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан под руководством народного артиста и заслуженного деятеля искусств Айдара Файзрахманова.

Музыканты в национальных костюмах представили зрителям народные композиции, выполненные на традиционных инструментах, продемонстрировав бережное отношение к культурному наследию Татарстана.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй. Подробнее о том, как проходят торжества, читайте в статье: Сабантуй в Татарстане, Якутии и Таиланде: где и как проходит главный праздник татар.