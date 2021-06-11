Сабантуй в Бугульме откроется выставкой «Этнокультурный маршрут Бугульминского района»

Празднование Сабантуя в Бугульме начнется с выставки сельских поселений «Этнокультурный маршрут Бугульминского района», которая расположится на Сабантуйской поляне. Праздник плуга бугульминцы отметят 12 июня.

«На выставке гости Сабантуя смогут ознакомиться с традиционной кухней и бытом народов, проживающих в Бугульминском районе. Среди них — русские, татары, чуваши, узбеки, азербайджанцы, мордва, украинцы, башкиры», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.

В 9.00 гости праздника смогут ознакомиться с выставкой «Кукла в национальном костюме», посвященной Году родных языков и народного единства. Параллельно откроются выставки сельскохозяйственной техники и продукции, будут работать торговые ряды.

В 10.00 на Центральном майдане состоится торжественное открытие праздника «Сабантуй 2021», на котором будут чествовать передовиков сельского хозяйства.

В 11.00 начнется праздничный концерт «Краски Сабантуя». «На праздничном концерте выступят заслуженный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Ришат Тухватуллин, лауреат международных конкурсов Гульназ Султанова из Казани, театр танца „Булгары“ из Набережных Челнов», — поделился источник.

В это же время начнется обширная спортивная программа, которая включит национальную борьбу «көрәш», лазание на столб, национальные шуточные состязания, соревнования по гиревому спорту и многое другое. На ипподроме всех гостей празднования ждут традиционные конные скачки.