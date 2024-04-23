«Сабантуй с татарским акцентом»: в Дубае второй год подряд проходит народный праздник

фото: "Татар-Информ"

20 апреля в центре Дубая (Объеденные Арабские Эмираты) в «Сафа Парке» состоялось очередное празднование Сабантуя. В этом году, как и в прошлом на праздник собрались более 2 тыс. человек. Мероприятие посетил также Генконсул РФ в Дубае Олег Фомин, который стал почетным гостем мероприятия.

В программе празднований были различные национальные татарские игры, концерт с выступлением татарских артистов, традиционная борьба «Көрәш», татарские народные танцы и пляски. Гости и участники торжеств могли приобрести сувенирную продукцию, попробовать блюда национальной татарской кухни. Также на мероприятии прошел показ татарского фильма «Әлдермештән Әлмәндәр» по мотивам пьесы известного татарского драматурга Туфана Миннуллина.

На Сабантуе выступила народная артистка Республики Татарстан Зайнаб Фархетдинова, заслуженный артист РТ Раяз Фасихов, а также Ризат и Зинира Рамазановы, Рената Ильясова.



Еще на площадке мероприятия прошли международные соревнования по поясной борьбе «Көрәш». Абсолютным батыром Сабантуя-2024 в Дубае стал Фирдус Зайнуллин (Татарстан).

С каждым годом празднование татарского Сабантуя в Дубае привлекает новых гостей, увеличивается число активных участников, специально приезжают национальные знаменитости. Причем праздник состоялся вопреки капризам погоды, в очередной раз привлекая большое количество людей, увлеченных татарской национальной культурой.