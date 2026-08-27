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Культура 27 августа 2026 12:36

Сабантуй и Великий Болгар могут войти в список наследия ИСЕСКО

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Сабантуй и Великий Болгар могут войти в список наследия ИСЕСКО
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сабантуй в качестве нематериального и Великий Болгар в качестве материального наследия могут войти в список наследия ИСЕСКО. Об этом «Татар-информу» сообщила директор канцелярии генерального директора организации, доктор Сали Мабрук.

«Я очень впечатлена историей Великого Болгара, хочется, чтобы о ней узнал весь мир», – подчеркнула она.

На вопрос агенства о том, может ли он войти в список наследия ИСЕСКО, доктор Мабрук ответила утвердительно.

Кроме того, уже на стадиях согласование включение национального праздника Сабантуй в список нематериального наследия, добавил помощник Раиса РТ, руководитель татарстанского отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов.

«В список нематериального наследия могут входить некоторые события. Например, Сабантуй сейчас находится в стадии оформления», – пояснил он.

#культурное наследие #Тимур Сулейманов
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